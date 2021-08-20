، مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري بمكة المكرمة؛ وبالتحديد على طريق الزلال الرابط بين الجموم وبحرة بمنطقة مكة المكرمة.
وتبين التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، تلقت مساء اليوم بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في الزلال الطريق المؤدي من الجموم إلى بحرة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.
وعند وصول أول فرقة تبين وجود ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات؛ اثنتان متوسطتا الخطورة، والثالثة خطرة.
وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.
الهلال الأحمر حادث مروري حادث مروع
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-08-19
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري بمكة المكرمة؛ وبالتحديد على طريق الزلال الرابط بين الجموم وبحرة بمنطقة مكة المكرمة.
وتبين التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، تلقت مساء اليوم بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في الزلال الطريق المؤدي من الجموم إلى بحرة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.
وعند وصول أول فرقة تبين وجود ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات؛ اثنتان متوسطتا الخطورة، والثالثة خطرة.
وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:14 PM
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري بمكة المكرمة؛ وبالتحديد على طريق الزلال الرابط بين الجموم وبحرة بمنطقة مكة المكرمة.
وتبين التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، تلقت مساء اليوم بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في الزلال الطريق المؤدي من الجموم إلى بحرة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.
وعند وصول أول فرقة تبين وجود ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات؛ اثنتان متوسطتا الخطورة، والثالثة خطرة.
وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.
، مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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