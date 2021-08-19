السعودية | تعرف على مدة صلاحية الكمامات والتغيرات التي تطرأ عليها بعد ارتدائها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

بعد تفشي وباء كورونا، أصبحت الكمامات من الأمور الحياتية الأساسية للبشرية، كونها حائط الصد الأول للوقاية من الفيروس، وعليه ظهرت أنواع مختلفة من تلك الكمامات، تختلف فيما بينها حول مدى صلاحية استخدامها.

ونشرت مجلة (the Journal of Hazardous Materials)، دراسة جديدة تتعلق بفعالية الكمامات بعد ارتدائها، حيث وجدوا أن الكمامات تبدأ تدريجيًا في التدني نتيجة التصاق الجزيئات العالقة في الهواء بسطحها أو بالفلتر في بعض أنواع الكمامات، ما ينتج عنه إغلاق الثقوب الصغيرة في أنسجة وفلاتر الكمامات، وبمرور الوقت تُسد تلك الأنسجة والفلاتر وتزداد معها مقاومة التنفس.

اختبار الكمامات

وأجرى الباحثون اختبارًا على 11 نوعًا مختلفًا من الكمامات، لمعرفة مدة انتهاء صلاحيتها، وذلك من خلال تقييم معدلات مقاومة التنفس وكمية الجزيئات الهوائية العالقة بالكمامة، وكمية الجزيئات التي بدأت كذلك باختراق الكمامة بعد مدة زمنية معينة من الاستخدام وعلى مراحل.

الكمامات المزودة بفلتر

وأشار الباحثون إلى أن الكمامات المرفقة بفلتر هي أفضل أنواع الكمامات المتاحة، ومن الممكن أن توفر حماية على درجة عالية من الجودة، حيث وجدوا أن هذه الكمامات تظل فعالة لمدة زمنية تتراوح ما بين 3.2 – 9.5 ساعة، كما تبلغ نسبة كفاءتها في مقاومة دخول الجزيئات الضارة إلى الأنف قرابة 97%.

الكمامات الطبية والقماشية

أما الكمامات الطبية العادية، والكمامات القماشية، فوجدوا أن هذه الأنواع من الكمامات توفر درجة عالية من الحماية، ولكن كفاءتها تتدنى خلال فترة قصيرة نسبيًا من بدء الاستخدام، حيث تبقى الكمامات الطبية العادية فعالة لمدة زمنية تتراوح ما بين 2.6 – 7.3 ساعة، كما تبلغ نسبة كفاءتها في مقاومة تسلل الجزيئات المحملة بالفيروسات قرابة 81%.

بينما تظل الكمامات القماشية فعالة لمدة زمنية تتراوح ما بين 4 – 8.8 ساعة، كما تبلغ نسبة كفاءتها في مقاومة تسلل الجزيئات المحملة بالفيروسات قرابة 47%.