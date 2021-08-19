شكرا لقرائتكم خبر عن «البازعي» يكشف لـ ”الخليج 365”: 6 أعمال مسرحية كبرى تشهدها المملكة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة مليئة بالقدرات والمواهب المتميزة التي تحتاج إلى تمكينها

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، سلطان بن عبدالرحمن البازعي، إن المملكة ستشهد قريبا عدداً من الأعمال المسرحية الاحترافية، في المملكة، متمثلة في ستة أعمال كبرى من مختلف مناطق المملكة.

وأكد لـ "اليوم " أن المملكة مليئة بالقدرات والمواهب المتميزة، التي تحتاج إلى تمكينها وإعطائها الفرصة وتقديمها، وإبرازها أمام الجمهور، مشيراً إلى الأداء المقدم من المواهب بعد 10 أيام من التدريب، معتبراً أنه أداء استثنائي يدعو للفخر.

وجاء ذلك في ختام البرنامج التدريبي في التمثيل والإخراج المسرحي، الذي نظمته وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية، الذي يهدف إلى تطوير أداء العاملين في قطاع المسرح، ونشر الوعي بالتجارب العالمية المسرحية وتعزيز فرص العمل للممارسين في المسرح، والسعي في الوصول إلى الموهوبين في مناطقهم.