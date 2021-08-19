شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات المهملة.. عشوائية تشوه «خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، 3 ورش في صناعية الخضرية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات والتجاوزات، منها استغلال الساحات والارتدادات الخارجية بشكل مخالف للأنظمة واللوائح، واتخذت البلدية الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعيةً إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات «940» لمعالجتها.

ترك السيارات

وأشار عدد من المواطنين إلى استغلال بعض أصحاب الورش، بترك السيارات خارج المساحات المحددة، ما يلحقق الضرر برواد الورش، ويؤدي إلى ضيق الطريق، وانتشار النفايات بالقرب من هذه المركبات المهملة.

تعاون وتنسيقوذكر المواطن محمد السبيعي أن صناعية الخضرية تفتقد التنظيم والترتيب، وتشهد عشوائية من السيارات المهملة، والتلوث، ما يلحق الضرر بالصحة العامة، ويسبب تشويهًا للمشهد الحضري، مطالبًا بأن يكون هناك تعاون من البلدية، ومكتب العمل، والتجارة، والمرور، والتنسيق بينهم لتكثيف الجولات في هذه المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين، والعمل على تحسين المشهد الحضري في الصناعية، وكذلك وضع لوائح لأصحاب الورش حتى لا يتم التعدي وإغلاق الطرق والشوارع.

مقترح للترتيبوأكد المواطن راشد سعد أن الشكل العام للصناعية غير لائق، وأن هناك ازدحامات من السيارات خارج الورش، بالإضافة إلى عشوائية في الورش، مقترحًا ترتيب الورش، بوضع ورش الحدادة في موقع مخصص، والنجارة في موقع مخصص لذلك، بالإضافة إلى تنظيم ورش السيارات حسب اختصاص كل ورشة، لييسر ذلك على الرواد، الوصول إلى الموقع المطلوب، وحتى تقل عشوائية السيارات في هذه المواقع.

حلول مناسبةوأشار المواطن أحمد الدوسري إلى تجمع النفايات وكثرة العشوائيات في صناعية الخضرية، التي تلحق الضرر بجميع المتواجدين في الصناعية، مطالبًا بتكثيف جهود البلدية بالتنظيم، وإيجاد الحلول المناسبة للنظافة، وفرض الغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى وضع خطط لرفع السيارات المهملة والعشوائية في الصناعية، التي تتسبب بضيق الطرق، وذلك بإبلاغ أصحابها بإخراجها من الموقع، وفي حال عدم وجود أصحاب هذه السيارات، يتم رفعها لمواقع مخصصة للسيارات المهملة، حتى يكون هناك اتساع وتنظيم بشكل أكبر.