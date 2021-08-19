الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

وزير التعليم: من أتم 12 سنة من الطلاب ولم يكمل جرعات لقاح كورونا سيعتبر متغيبًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ على اشتراط حصول جميع طلاب وطالبات المملكة لمن أعمارهم 12 عامًا وأكثر في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية.

التحصين شرط الحضور

وقال معاليه: “بالنسبة لطلاب التعليم الجامعي ومن في حكمهم غير مكتملي التحصين بجرعتين فلن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم، ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية، وبالنسبة لطلاب التعليم العام لمن أكمل 12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين”.

المبادرة بأخذ اللقاح

وأضاف معاليه “نحث أبناءنا وبناتنا وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس على الحرص والاهتمام والمبادرة لأخذ اللقاح”، مؤكدًا أن ذلك يأتي حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من تبعات هذه الجائحة وحتى نحقق جميعًا عودة آمنة لمدارسنا عاجلًا.

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