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ضبط 2669 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

ضبط 2669 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2669 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ضبط المركبات المخالفة

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمـن العمل الميداني المستمر التي تقـوم بـه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنـهـا التـي تـقـف فـي الأماكـن المخـصصة لهـذه الفئـة.

وأهابت إدارات المرور بالجميـع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ضبط 2669 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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