ضبط 2669 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2669 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ضبط المركبات المخالفة

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمـن العمل الميداني المستمر التي تقـوم بـه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنـهـا التـي تـقـف فـي الأماكـن المخـصصة لهـذه الفئـة.

وأهابت إدارات المرور بالجميـع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



شارك الخبر