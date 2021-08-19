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شكرا لقرائتكم ضبط 2669 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20
ضبط 2669 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2669 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ضبط المركبات المخالفة
وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمـن العمل الميداني المستمر التي تقـوم بـه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنـهـا التـي تـقـف فـي الأماكـن المخـصصة لهـذه الفئـة.
وأهابت إدارات المرور بالجميـع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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