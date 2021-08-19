الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

التجارة تضبط مهرجانًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف وتستدعي المسؤولين

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقفت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع اللجنة الأمنية على مهرجان مخالف في الطائف بإجراء سحب على مسابقات مما تسبب بازدحام الحضور ومخالفة جسيمة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

إغلاق المقر واستدعاء المسؤولين

وأضافت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إغلاق المقر واستدعاء مسؤولي المهرجان لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.



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