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التجارة تضبط مهرجانًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف وتستدعي المسؤولين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

التجارة تضبط مهرجانًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف وتستدعي المسؤولين

لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقفت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع اللجنة الأمنية على مهرجان مخالف في الطائف بإجراء سحب على مسابقات مما تسبب بازدحام الحضور ومخالفة جسيمة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس .

التجارة تضبط مهرجانًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف وتستدعي المسؤولين - متابعات الخليج 365

إغلاق المقر واستدعاء المسؤولين

وأضافت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إغلاق المقر واستدعاء مسؤولي المهرجان لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.

التجارة تضبط مهرجانًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف وتستدعي المسؤولين - متابعات الخليج 365 التجارة تضبط مهرجانًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف وتستدعي المسؤولين - متابعات الخليج 365

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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