هل دعم برنامج ريف يشمل جميع مناطق السعودية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج ريف أن دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة يشمل جميع مناطق المملكة حسب القطاعات المستهدفة للبرنامج، نسعد بخدمتك.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “هل برنامج ريف يشمل منطقه العلا؟”.

ورد البرنامج بقوله “مرحبًا بك: دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة يدعم جميع مناطق المملكة حسب القطاعات المستهدفة للبرنامج، نسعد بخدمتك.”.

دعم برنامج ريف

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

ما هو برنامج ريف ؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



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