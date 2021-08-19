وزير التعليم: تعليق الدراسة 10 أيام في الفصل حال اكتشاف إصابة كورونا

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وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد تحت مظلة التواصل الحكومي أمس، «إن من لم يحصل على جرعتي اللقاح من طلاب المدارس فستكون دراسته عن بعد من خلال منصة مدرستي وقنوات عين وقنوات اليوتيوب المشفرة.
أما طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فستكون دراستهم عن بعد خلال الفترة المسائية بين 3:30 عصرا إلى الـ 7مساء، وسيكون عمل معلميهم حضوريا في المدارس ما أمكن وذلك بحسب موقع المدرسة ومكان إقامة المعلم.
وشدد على اتخاذ آلية وبروتوكول لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الوزارة بحيث تحول الدراسة عن بعد لكامل الفصل الذي رصدت فيه حالة إصابة بكورونا لمدة 10أيام، وتحول الدراسة عن بعد لكامل المدرسة التي رصدت فيها إصابتين فأكثر.
من مؤتمر وزير التعليم حول العودة للدراسة حضوريا:
- استبدال الأنشطة الصفية التي لا تحقق التباعد بأنشطة بديلة لحين انتفاء الحاجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بتحقق المناعة المجتمعية.
- عودة طلاب مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية حضوريا ستكون في 30 أكتوبر أو قبل ذلك في حال تحقق الحصانة المجتمعية.
- لا استثناء لمدارس التعليم الأهلي والأجنبي من حضور طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
- نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات بلغت 40 %.
- عند رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة فسيتم تعليق الحضور للمدرسة.
- طلاب التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة نسبتهم 85%، ومن حصل على جرعتين 59%. طلاب التعليم العام الذين حصلوا على جرعة واحدة 95% والذين حصلوا على جرعتين 37%.
- التعامل مع المعلم والمعلمة الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح يكون وفق نظام الموارد البشرية. الاستغناء عن 691 مبنى مدرسيا مستأجرا.
- 232 مبنى مدرسيا حديثا تتسع لـ119 ألف طالب. 30 ألف حافلة نقل مدرسي لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة
- توزيع 71 مليون كتاب مدرسي لكل المراحل. تدريب 331 ألفا من معلمي التعليم العام خلال العطلة الصيفية.
- 34 منهجا دراسيا جديدا. 112 منهجا جرى تطويره.
- 120 ألف تعديل على المناهج.
- 125 جائزة حصدها طلاب التعليم خلال مشاركتهم في المحافل الدولية.
- تحويل 50 كلية مجتمع لكليات تطبيقية تنسجم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.
- لجنة في كل مدرسة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
- إضافة 1497 فصلا لرياض الأطفال يلتحق بها 34,500 طالب وطالبة. إضافة 7923 فصلا للصفوف الأولية بنين سيلتحق بها أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة يسند تدريسهم للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة.
- شراكة مستمرة مع وزارة الاتصالات في توفير شبكة إنترنت في المواقع النائية لضمان الدخول على المنصات التعليمية، مع توفير بدائل قنوات عين.
- 10 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات عالميا في تصنيف التايمز، و6 جامعات الأفضل عالميا في تصنيف شنغهاي 2021.
- نقل المعلمين يكون من مكان به وفرة لمكان به احتياج، لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الوزارة. المملكة حصلت على المرتبة الأولى عربيا، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالميا في أبحاث كورونا.
- التعليم في السعودية لم يتوقف ليوم واحد في جميع المراحل التعليمية؛ رغم تعثره في عدد من الدول بسبب كورونا بفضل دعم القيادة الرشيدة.
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