شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم: تعليق الدراسة 10 أيام في الفصل حال اكتشاف إصابة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن عودة الدراسة ستكون حضوريا لهيئات تدريس الجامعات، والمدرسين ولطلاب الجامعات والمعاهد وطلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصل على جرعتي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن نسبتهم لطلاب الجامعات بلغت 59%، و37% لطلاب المدارس.

وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد تحت مظلة التواصل الحكومي أمس، «إن من لم يحصل على جرعتي اللقاح من طلاب المدارس فستكون دراسته عن بعد من خلال منصة مدرستي وقنوات عين وقنوات اليوتيوب المشفرة.

أما طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فستكون دراستهم عن بعد خلال الفترة المسائية بين 3:30 عصرا إلى الـ 7مساء، وسيكون عمل معلميهم حضوريا في المدارس ما أمكن وذلك بحسب موقع المدرسة ومكان إقامة المعلم.

وشدد على اتخاذ آلية وبروتوكول لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الوزارة بحيث تحول الدراسة عن بعد لكامل الفصل الذي رصدت فيه حالة إصابة بكورونا لمدة 10أيام، وتحول الدراسة عن بعد لكامل المدرسة التي رصدت فيها إصابتين فأكثر.

من مؤتمر وزير التعليم حول العودة للدراسة حضوريا:

