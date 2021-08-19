شكرا لقرائتكم خبر ضبط 60 شخصا في تجمع مخالف للاحترازات بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة حائل 60 شخصا بمحافظة الشنان في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 60 شخصا في محافظة الشنان، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبين أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.