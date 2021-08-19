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إغلاق 36 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة جدة 36 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا خلال 4278 جولة رقابية مع الجهات المعنية نفذتها أمس الأول، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الالزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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