شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 36 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة جدة 36 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا خلال 4278 جولة رقابية مع الجهات المعنية نفذتها أمس الأول، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الالزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.