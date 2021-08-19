إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة لقاح كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة، أمس أنه تم إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد 19) حتى الآن.

وحثت الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك تضمنت الإحصائية الجديدة 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 877 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5858 حالة منها 1234حالة حرجة.

وبينت في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 540743 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 526436 حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت 10 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمملكة إلى 8449 حالة وفاة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.

الإصابات بحسب المناطق:

