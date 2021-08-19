الجعيد مديرا لمكتب أمين الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمين أمانة الطائف الدكتور أحمد القثامي قرارا بتكليف صالح الجعيد مديرا لمكتبه. وأعرب الجعيد عن شكره وتقديره لأمين الطائف على ثقته، متمنيا أن يكون عند حسن الظن فيما يخدم تطلعات وآمال أمين الأمانة في خدمة المراجعين وسير العمل.



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