شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 17 بابا بالمسجد الحرام لدخول المصلين والمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب 17 بابا لاستقبال المصلين والمعتمرين، وسط إجراءات احترازية، فيما سخرت أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال وتوجيه قاصدي المسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد المالكي أن هناك أبوابا مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، مؤكدا عدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، لما قد يتسبب ذلك في عدم تحقيق عمليات التباعد المكاني، إضافة إلى ضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام من أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما خصصت الرئاسة 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال خطتها لإدارة الحشود، وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في البيت العتيق .

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين أن الرئاسة استندت على خططها لتسيير جموع المعتمرين على عدة عوامل وأهداف، واعتمدت من خلال ذلك على خبرات السنين المتراكمة بتعاون وتضافر عدد من الجهات المشتركة عبر التنسيق، ونظم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات العاملة في المسجد الحرام، ولفت إلى أن الرئاسة استفادت من العديد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق.

من جهة ثانية وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددا من عبوات ماء زمزم حجم 200 مل، من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم ليوم عاشوراء، وتزامنا مع عودة المعتمرين من الخارج وزيادة أعدادهم في المسجد الحرام.

وأكد مدير مشروع سقيا زمزم الدكتور عبدالرحمن الخطابي أن الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة للمشروع استعدت في وقت مبكر لتوفير الأعداد اللازمة من مياه زمزم لتوزيعها على المعتمرين طوال موسم العمرة.

وأشار إلى أن الإدارة تتبع جميع الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع التي تأتي ضمن حزم التدابير الوقائية التي يسخرها المشروع بالتعاون مع الإدارات المشاركة في عملية التوزيع لقاصدي بيت الله الحرام.

الأبواب الخاصة بالمصلين:







جسر أجياد



سلم الشبيكة



سلم91



مدخل جسر الأرقم



باب 84



باب 74



باب 121



باب 114



أبواب خاصة بالمعتمرين: