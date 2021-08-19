«كاوست» تطور مشاريع استكشافية لخدمة التحول الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس مذكرة تفاهم مع وحدة التحول الرقمي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير المشاريع الاستكشافية لخدمة التحول الرقمي، وزيادة فرص تمكين التقنيات الناشئة.

ومثل الجامعة في التوقيع نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات جيسون رووس، وعن وحدة التحول مدير إدارة التمكين الرقمي نيابة عن الرئيس التنفيذي المهندس محمد الخليل، حيث تكمن فرص تمكين التقنيات الناشئة.

وتسعى المذكرة لتحقيق التعاون المثمر بين «كاوست» ووحدة التحول الرقمي في مجالات العمل المشتركة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، حيث تقوم الوحدة بتطوير دراسات بحثية لدعم صـناعة القرار في مجال التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات الناشئة في قطاع التعليم الرقمي وغيره، والتعاون في ذلك مع جـامعـة «كـاوست».

ويتركز دور الجامعة في الإسهام في مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة، ووضـع نموذج ناجح وفعال لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات، والشركات الجديدة القائمة على المعرفة، من حيث تأسيسها لشراكات مستمرة مع الصناعة المحلية، وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية في التقنيـة والإبداع.

التقنيات الناشئة تشمل:

