اقتراح طرق فعالة للوقاية من خطر الأفكار المتطرفة

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ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تقيهم من التطرف والانحرافات الفكرية، ونوقشت خلال اللقاء أبرز الأسباب في نشوئه وتحليل مكوناته، ومؤشراته وبيان أضراره وأخطاره، وتناول خصائص ومهارات التفكير الناقد، والتمسك بالقيم الإيجابية للوقاية من التطرف، وتقويم دور مؤسسات التنشئة في الوقاية منه، واقتراح طرق فعالة للوقاية من خطر الأفكار المتطرفة، كما استعرض اللقاء دور المملكة الريادي في الوقاية من التطرف.
يذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.
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