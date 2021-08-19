تهيئة إرشادية في بيئة تعليمية آمنة بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت عنوان «التهيئة الإرشادية في بيئة تعليمية آمنة»، نظم تعليم الأحساء ممثلا بإدارة التوجيه والإرشاد، -عن بعد- اللقاء السنوي للموجهين الطلابيين. وأكد مساعد مدير تعليم المحافظة الدكتور عبدالرحمن الفلاح، أهمية الاستعداد المبكر لعودة الطلاب الدراسية حضوريا، والمشاركة في توفير البيئة النفسية والصحية الآمنة لأبنائنا الطلاب، وأهمية مراعاة تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، وتطوير الخطط الدراسية في زيادة متابعة التحصيل الدراسي للطلاب، وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة، لرفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم.



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