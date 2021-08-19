برنامج علمي لتعزيز صحة نفسية آمنة داخل البيئة المدرسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى نحو الإسهام في تعزيز الصحة النفسية داخل البيئة المدرسية، ومساعدة المرشدين الطلابيين على فهم الآثار النفسية والسلوكية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا ، اختتم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية البرنامج العلمي «نحو عودة نفسية آمنة»، والذي نظمه لمدة أسبوع عن بعد بحضور نحو 400 مستفيد ومشاركة نخبة من المختصين بالصحة النفسية للأطفال واليافعين.

وتناول البرنامج عدة موضوعات مهمة حظيت بتفاعل الحضور، منها: التجارب الدولية للعودة للمدرسة في ظل أزمة كورونا، وماذا غيرت أزمة كورونا والتعليم عن بعد في حياة الطلاب وكيفية التعامل معها، والصفوف الأولية في ظل أزمة كورونا وكيفية فهم مخاوفهم والإجابة عن تساؤلاتهم، وغيرها من المحاور .

ويسعى المركز من خلال إقامة مثل هذه البرامج النوعية إلى رفع الوعي النفسي لدى المجتمع والتركيز على الآثار النفسية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، وإيجاد حلول تسهم في تعزيز الصحة النفسية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وسوف يطلق المرحلة الثالثة من برنامج «عودة نفسية آمنة» بالتزامن مع بداية العام الدراسي 1443هـ والتي تركز على تقديم الدعم والاستشارات النفسية.

أهداف البرنامج:

