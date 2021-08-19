شكرا لقرائتكم خبر برنامج علمي لتعزيز صحة نفسية آمنة داخل البيئة المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناول البرنامج عدة موضوعات مهمة حظيت بتفاعل الحضور، منها: التجارب الدولية للعودة للمدرسة في ظل أزمة كورونا، وماذا غيرت أزمة كورونا والتعليم عن بعد في حياة الطلاب وكيفية التعامل معها، والصفوف الأولية في ظل أزمة كورونا وكيفية فهم مخاوفهم والإجابة عن تساؤلاتهم، وغيرها من المحاور .
ويسعى المركز من خلال إقامة مثل هذه البرامج النوعية إلى رفع الوعي النفسي لدى المجتمع والتركيز على الآثار النفسية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، وإيجاد حلول تسهم في تعزيز الصحة النفسية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وسوف يطلق المرحلة الثالثة من برنامج «عودة نفسية آمنة» بالتزامن مع بداية العام الدراسي 1443هـ والتي تركز على تقديم الدعم والاستشارات النفسية.
أهداف البرنامج:
- الإسهام في تعزيز الصحة النفسية داخل البيئة المدرسية
- مساعدة المرشدين الطلابيين على فهم الآثار النفسية والسلوكية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا
- تطوير مهارات المرشدين الطلابيين في التعامل مع حالات الفقد والفجيعة ومشاعر القلق والخوف لدى الطلاب
- تطوير مهارات الدعم النفسي المدرسي وآليات التدخل المناسبة للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية
- معرفة عوامل الخطورة داخل البيئة المدرسية وآلية التدخل الأولية المناسبة
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج علمي لتعزيز صحة نفسية آمنة داخل البيئة المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.