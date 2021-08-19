4 مدارس للطفولة المبكرة بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مدير التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العمري، أربع مدارس للطفولة المبكرة للعام الدراسي الجديد 1443هـ وهي مدارس: الإدريسي للطفولة المبكرة، عقبة بن نافع للطفولة المبكرة، الابتدائية التاسعة عشرة ومقرها مدرسة حمزة بن عبدالمطلب والابتدائية الثلاثون ومقرها مدرسة حسان بن ثابت. يذكر أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مدارس الطفولة المبكرة في هذه المرحلة بلغت نحو 4 آلاف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الفصول الدراسية نحو 150 فصلا دراسيا، في 41 مدرسة من مدارس الطفولة المبكرة التي تم اختيارها منذ بداية المرحلة الأولى وحتى نهاية المرحلة الثالثة من مراحل التوسع بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة.



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