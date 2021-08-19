اعتماد برنامج تطوير مهني من »Advance HE« بجامعة الأميرة نورة

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وعملت الجامعة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بقيادة فريق العمل في مركز التميز في التعليم والتعلم الذي يندرج تحت مظلة عمادة التطوير الأكاديمي للحصول على هذا الاعتماد، لتجهيز فريق متمكن من الحاصلات على الزمالة في الجامعة واللاتي بلغ عددهن 83.
وجرى الحصول على هذه الزمالات من خلال التقديم المباشر والفردي لأكاديمية التعليم العالي البريطانية، ودعم مركز التميز في التعليم والتعلم، ونتج عن ذلك تفاعل عدد من أعضاء الهيئة التعليمية الحاصلات على الزمالة في الجامعة مع إطار المعايير المهنية البريطاني UKPSF»» الذي يعد المرتكز الأساسي للزمالة وللبرامج المعتمدة.
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