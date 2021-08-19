- 1/3
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تستكمل غداً الجمعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تقام ثلاث مباريات على النحو التالي :
الباطن - أبها
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب نادي الباطن.
يدخل الباطن المباراة وهو لا يملك أي رصيد عقب هزيمته في مباراة الجولة الأولى في حين يدخل أبها المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط.
ضمك - الطائي
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
يدخل الفريقان اللقاء وهما لا يملكان أي رصيد نقطي بعد هزيمتيهما في المباراة الأولى لكل منهما.
التعاون - الهلال
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.
يدخل الهلال اللقاء وفي جعبته ثلاث نقاط بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأولى فيما يدخل التعاون وهو يملك نقطة واحدة من تعادله في المباراة الأولى.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
استكمال مباريات الجولة الثانية من الدوري.. الإثارة تجمع "الهلال" و"التعاون"محمد السيّد الخليج 365 2021-08-19
تستكمل غداً الجمعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تقام ثلاث مباريات على النحو التالي :
الباطن - أبها
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب نادي الباطن.
يدخل الباطن المباراة وهو لا يملك أي رصيد عقب هزيمته في مباراة الجولة الأولى في حين يدخل أبها المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط.
ضمك - الطائي
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
يدخل الفريقان اللقاء وهما لا يملكان أي رصيد نقطي بعد هزيمتيهما في المباراة الأولى لكل منهما.
التعاون - الهلال
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.
يدخل الهلال اللقاء وفي جعبته ثلاث نقاط بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأولى فيما يدخل التعاون وهو يملك نقطة واحدة من تعادله في المباراة الأولى.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:41 PM
الباطن يواجه أبها.. والطائي يحل ضيفاً على ضمك
تستكمل غداً الجمعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تقام ثلاث مباريات على النحو التالي :
الباطن - أبها
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب نادي الباطن.
يدخل الباطن المباراة وهو لا يملك أي رصيد عقب هزيمته في مباراة الجولة الأولى في حين يدخل أبها المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط.
ضمك - الطائي
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
يدخل الفريقان اللقاء وهما لا يملكان أي رصيد نقطي بعد هزيمتيهما في المباراة الأولى لكل منهما.
التعاون - الهلال
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.
يدخل الهلال اللقاء وفي جعبته ثلاث نقاط بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأولى فيما يدخل التعاون وهو يملك نقطة واحدة من تعادله في المباراة الأولى.
، استكمال مباريات الجولة الثانية من الدوري.. الإثارة تجمع "الهلال" و"التعاون" ،
المصدر : الخليج 365
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