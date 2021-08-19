شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2669 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2669 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2669 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء ذلك ضمـن العمل الميداني المستمر التي تقـوم بـه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنـهـا التـي تـقـف فـي الأماكـن المخـصصة لهـذه الفئـة. وأهابت إدارات المرور بالجميـع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.