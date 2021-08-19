شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن أبرز عروض السيرك الإيطالي المقام في الباحة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

احتضنت الباحة لأول مرة عروض السيرك الإيطالي العالمي، حيث تحدث ستيف توقني أحد أعضاء السيرك الإيطالي، عن تفاصيل حول السيرك.

وقال ستيف توقني خلال لقاء مع قناة العربية، إن السيرك الإيطالي هو سيرك تاريخي عمره 130 عاما، موضحا أن الجيل الخامس منه يعني أننا نقدم سيركا عتيقا بطرازه القديم.

وأشار:"لدينا عدة ممثلين بمهارات عالية كلاعبي الدراجات النارية ولاعبي الحبل المشدود ولاعبي الحرير الجوي".