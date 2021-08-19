شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: قائد باص متهور يسير بسرعة عالية على طريق "جدة_مكة" والمرور يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، باص يحمل لوحة برقم بحريني يسير بسرعة عالية بطريق جدة المتجه إلى مكة "الجموم"، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأثار الفيديو استياء وغضب المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط قائد الباص المتهور، وتطبيق عقوبة صارمة بحقه.
ومن جهتها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ الخاص بباص يسير بسرعة عالية أحد الطرق، موضحة:"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص".