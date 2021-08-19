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شاهد: قائد باص متهور يسير بسرعة عالية على طريق "جدة_مكة" والمرور يتفاعل

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، باص يحمل لوحة برقم بحريني يسير بسرعة عالية بطريق جدة المتجه إلى مكة "الجموم"، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأثار الفيديو استياء وغضب المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط قائد الباص المتهور،  وتطبيق عقوبة صارمة بحقه.

ومن جهتها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ الخاص بباص يسير بسرعة عالية أحد الطرق، موضحة:"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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