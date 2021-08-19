بالفيديو.. مؤسس «تحدث العربية»: مقابلات التوظيف بلغة أخرى مخالفة نظامية

الرياض - محمد عبدالله - أكد عبد الإله الأنصاري، مؤسس مبادرة «تحدث العربية»، اليوم الخميس، أن إجراء مقابلات التوظيف بلغة أخرى يعد مخالفة نظامية.

وكشف الأنصاري خلال لقائه ببرنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، عن أن بعض الجهات الحكومية يتحدث موظفوها بغير العربية.

وأشار مؤسس مبادرة «تحدث العربية»، إلى أن هناك كثيرًا من الأنظمة بينها قانون تحدث العربية وبعضها صادر من مجلس الوزراء والهيئات العامة وبعض الشركات الحكومية تفرض اللغة العربية كنظام، فالمادة الأولى من نظام الحكم الأساسي أن المملكة العربية السعودية دولة مسلمة ولغتها الأساسية العربية.