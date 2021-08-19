بالفيديو.. «شؤون الحرمين» توفر 8 آلاف عربة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، إنه تم تخصيص أكثر من 5000 عربة عادية و3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ ما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار المقاطي إلى أن عدد العاملين على مباشرة الخدمات أكثر من 180 موظفاً مقسمين على أربع ورديات مختلفة، تراعى فيها أوقات الذروة لتوفر أقصى معايير الجودة في سرعة العمل والإنجاز، فيما يتنوع دور الموظفين ما بين مشرفين وفنيين وإداريين.

وأعلن مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام إقامة 3 نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد، مع الأخذ في عين الاعتبار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي بيت الله العتيق، من وضع ملصقات لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكد من عدم حدوث كثافة بشرية عند الحصول على طلب الخدمة، مشيراً إلى أنه يتم تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم حرصاً على إتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، ليؤدي ضيوف بيت الله نسكهم بيسر وسهولة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فتحت بالتزامن مع استئناف موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة، 4 مداخل إضافية لخدمة قاصدي المسجد الحرام ولخدمة عربات التنقل العاملة على راحة ضيوف الرحمن، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم الأرقم، ومدخل المروة، ومدخل سطح الدورات (القشاشية).