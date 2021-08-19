8 إصابات معظمها خطيرة في حادث تصادم على «دائري الباحة»

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:33 مساء اليوم الخميس، مفاده وقوع حادث تصادم بالباحة على الطريق الدائري باتجاه العقيق بعد وزارة النقل في المخرج المؤدي لطريق العقيق.

وأضاف أنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني ومدير القيادة للموقع وعند وصول أول فرقه إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود 8 إصابات تم فرزهم والتعامل معهم إسعافيًا بالموقع وكان بينهم 5 إصابات خطيرة وثلاث متوسطة ونقلوا جميعًا إلى مستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.