المرور يتفاعل مع بلاغ بشأن شاحنات مخالفة في محايل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي، مع بلاغ بشأن شاحنات تتجاوز على أحد الطرق بمنطقة عسير، وقال: «إن البلاغ تمت معالجته ومباشرته في حينه».

جاء ذلك ردًا على البلاغ الوارد عبر حساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، وقال فيه أحد المستفيدين: إن الشاحنات في مركز تيه (أحد مراكز محايل بمنطقة عسير) تخرج وقت خروج الناس الدوام.

إلى ذلك، ينص نظام المرور على أن كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط، وأنْ يترك بينه وبين المركبة التي أمامه، مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة.