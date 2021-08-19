19 مبنى مدرسي جديد لطالبات الأحساء

كشفت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، تشغيل 19 مبنى مدرسي جديد لاستقبال الطالبات للعام الدراسي الجديد، وتخصيص 1800 حافلة "بواقع حافلة 35 طالب"، وعدد الطلاب المستحقين للمكافآت 11900 طالب وطالبة، وتم صرف 35 مليون ريال مكافآت الطلاب خلال العام المالي الحالي، واستعداد أكثر من 25 شركة لتشغيل المقاصف المدرسية وفق دليل العودة الآمنة للمدارس، وتجهيز 91 فصلاً في رياض أطفال منها 58 فصلاً تابعة لمدارس الطفولة المبكرة و33 فصلاً في روضات قائمة.

فصول تفاعلية

أشارت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء في معرض تقريرها عن بعض استعداداتها للعام الدراسي الجديد، إلى صيانة 19 مختبراً مدرسياً في 12 مدرسة، ونقل فصول تفاعلية إلى 19 مدرسة ابتدائية، إنشاء واستكمال 7 مبان مدرسية، واستلامها خلال عامين بطاقة 234 فصلاً وبسعة طلابية 7020 طالباً وطالبة، وتوقيع عقد صيانة مستمرة للمباني المدرسية يشمل أعمال الصيانة المدنية والتكييف بقيمة تجاوزت 200 مليون ريال، وتم عمل جدولة للصيانة الشاملة لجميع مدارس المحافظة بما يضمن الجاهزية القصوى للمباني قبل بدء الدراسة وقيام الشركاء في العمل الميداني "شركة تطوير المباني" بإطلاق تطبيق "مدرستي" يمكن المدارس من طلب خدمات الصيانة الشاملة بأيسر الطرق وأكثرها فاعلية.

أقصى درجات السلامة

أبانت الإدارة إلى توفير ميزانية خاصة لتوفير مستلزمات الإجراءات الاحترازية وزيادة طواقم النظافة بمبلغ إجمالي تجاوز 2.488 مليون ريال، وذلك لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة في البيئة المدرسية، ورصد الميزانية التشغيلية للمدارس بمبلغ 15 مليون ريال، وتخصيص 6.630 مليون ريال لنظافة المبنى وصيانة أجهزة التصوير والحاسب الآلي خلال الفصل الدراسي الأول.

البنين: 356 مدرسة، 3790 فصلاً، 102785 طالباً.

البنات: 354 مدرسة، 4024 فصلاً، 110099 طالبة.

53 مدرسة للطفولة المبكرة:

573 فصلاً للبنين، 14470 طالباً.

610 فصلاً للبنات، 16212 طالبات