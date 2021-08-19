وقف المؤسس وسخاء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات ومياه مجانا لأهالي الجموم

تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، استقبل الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني اليوم الخميس، في مقر الوقف، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بوادي فاطمة - سخاء - علي بن محمد الأنصاري لتوقيع مذكرة تفاهم لعقد شراكة إستراتيجية بين الطرفين.

وتهدف هذه الشراكة لتقديم خدمة مميزة ومياه صالحة للشرب، بطريقة منظّمة وحضارية للمستفيدين من سكّان محافظة الجموم وما جاورها، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية لأمانة الوقف، التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030، للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.