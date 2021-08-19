توقيع مذكرة تعاون بين أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى، ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين، الدكتور محمد الشريف عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، والدكتور فهد المغلوث الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، على تقديم دراسة استشارية متخصصة، لمقترح إنشاء مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي، والذي يقدّم ويصمم البرامج التدريبية في التخصصات المختلفة، والتي يحتاجها سوق العمل، ومنح الدبلومات المهنية والتنفيذية في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الحلول الاستشارية للمشكلات الاجتماعية والمهنية، وتقديم الدراسات والأبحاث الاستشارية في المجال الاجتماعي والمهني.



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