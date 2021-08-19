إقامة برنامج بذور من أجل المستقبل للمرة الـ7

نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع شركة هواوي، النسخة السابعة من «برنامج بذور من أجل المستقبل» في المملكة العربية السعودية

وذلك بمشاركة أكثر من 50 طالبا وطالبة من جامعات المملكة المختلفة، بهدف تنمية المهارات الرقمية ورعاية المواهب التقنية المحلية، وإعداد الكوادر المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وأقيم حفل الختام افتراضياً، بحضور المهندس رائد الفايز، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، والمهندس فارس الصقعبي، الوكيل المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والسيد إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة» ومندوبين عن كافة الأطراف.

وقد شارك الطلاب في مشروع «Tech4Good»، الذي تم إطلاقه في إطار النسخة الحالية من البرنامج، ويتمحور حول تنافس المشاركين في البحث عن كيفية الاعتماد على التقنيات الحديثة، لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية في المملكة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز اهتمام الطلاب بالمبادرات الاجتماعية، وتنمية مهاراتهم القيادية، لتمكينهم من مواجهة التحديات من خلال تعزيز العمل الجماعي بين الطلاب من مختلف الدول.

وقال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة»: «يشهد النظام الإيكولوجي التقني في المملكة ازدهاراً كبيراً، مما يُبرز الحاجة للمواهب من أجل دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المستقبل. الاستثمار في المواهب التقنية المحلية، هو واحد من العوامل الأساسية لبناء مستقبل رقمي مشرق، ويسعدنا أن نتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع خبرتنا الكبيرة في أيدي الشباب السعوديين لتمكينهم من المساهمة في بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا».

وقدم البرنامج للطلاب المشاركين، وسائل للتعرف على أحدث التقنيات، مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

كما أتاح البرنامج للطلاب زيارة المعارض ومقرات العمل والمتاجر، من خلال الجولات الافتراضية.

واستمر البرنامج لثمانية أيام، تم تدريب الطلاب خلالها ضمن جلسات البث المباشر، والدورات المتخصصة التي تم تطويرها، لتلبية الاحتياجات المعرفية للطلاب، يشار إلى أن برنامج «بذور من أجل المستقبل» عقد للمرة السابعة بالتعاون بين الوزارة والهيئة وشركة هواوي، وقد استفاد منه أكثر من 150 موهبة سعودية منذ إطلاقه.