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رفع جوائز مزاين الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

رفع جوائز مزاين الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فهد بن فلاح بن حثلين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة “المنظمة الدولية للإبل” (ICO) ، اليوم الخميس، رفع جوائز مزاين الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

رفع جوائز مهرجان الإبل

وقال ابن حثلين، إنه تم رفع جوائزها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 لتكون جائزة (الجمل أصايل) مساوية لجائزة كأس النادي.

وأضاف فهد بن حثلين إن جائزة الفردي (دق وجل أصايل) مساوية لجائزة دق وجل جميع الألوان الأخرى.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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