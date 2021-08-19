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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19
رفع جوائز مزاين الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن فهد بن فلاح بن حثلين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة “المنظمة الدولية للإبل” (ICO) ، اليوم الخميس، رفع جوائز مزاين الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
رفع جوائز مهرجان الإبل
وقال ابن حثلين، إنه تم رفع جوائزها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 لتكون جائزة (الجمل أصايل) مساوية لجائزة كأس النادي.
وأضاف فهد بن حثلين إن جائزة الفردي (دق وجل أصايل) مساوية لجائزة دق وجل جميع الألوان الأخرى.
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