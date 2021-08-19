أمير عسير يفتتح عقبة التوحيد بمحافظة النماص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

افتتح ‏صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة اليوم، الطريق الرابط بين سراة محافظة النماص ومحافظة المجاردة بتهامة عسير، بمسافة تقدر بـ19.5 كيلومترا، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وأطلق سموه مسمى “عقبة التوحيد” على المشروع، مشيراً إلى أن التوحيد بطولة جمعت القلوب مع الدروب ووحّدت السهل مع الجبل وأوفت بالوعد، ولذا حق لهذه الدروب أن تلبس ثوب البطولة.

ونوه سموه خلال حفل التدشين بدعم القيادة الحكيمة الدائم واهتمامها المستمر بمشاريع المنطقة، وحرصها على إزالة التعثرات كافة، وتحقيق كل مامن شأنه راحة متابعات الخليج 365 ورفاهيته, مثمناً لوزير النقل ونائبه وفريق العمل حرصهم وتفانيهم.

وأضاف سموه : “طلبنا من أهالي المنطقة الصبر ومنا الوفاء والدولة -أعزها الله- عندما تعد تفي، وأن كل مشكلة في المنطقة سنواجهها بالتعاون في ظل إرادة الملك ومتابعة ولي عهده فلن يكون هناك تعثر في أي مكان”.

مشروع تنموي هادف

من جانبه أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المشروع التنموي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز ترابط المناطق والمحافظات لمواصلة ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، ورفع تراتبية مكانة المملكة في جودة الطرق عالميًا لتصل إلى المركز السادس، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوهًا بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمشاريع النقل والخدمات اللوجستية التي تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة الحيوية والسياحية.

دعم مشروعات منظومة النقل

وثمن لسمو أمير منطقة عسير دعمه المستمر لمشروعات منظومة النقل في المنطقة واهتمامه الدائم بمتابعتها في ظل الطبيعة الجبلية، مشيراً إلى أن مشروع “عقبة التوحيد” من أهم المشروعات في المنطقة, حيث يسهل تنقل أهالي المنطقة وزوارها بين منطقتي السراة وتهامة، ويقلص مسافة الطريق الذي يخدم ما يقارب 22 ألف مركبة شهريًا من ساعة وربع إلى أقل من 30 دقيقة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المسافرين وأهالي المنطقة للأماكن المقدسة من خلال المرور من محافظة النماص لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتخفيف الازدحام عن العقبات الأخرى في المنطقة.



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