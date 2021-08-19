النيابة توضح ضوابط وإجراءات التعامل مع الشاهد المريض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس إجراءات التعامل مع الشاهد، عندما يكون في حالة مرض معين.

تعذر الشاهد عن الحضور

وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه إذا مرض الشاهد وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغًا لسماع شهادته في مكان وجوده.

آلية سماع الشهادة

وأضافت النيابة العامة أنه يتم سماع شهادته إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.



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