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النيابة توضح ضوابط وإجراءات التعامل مع الشاهد المريض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

النيابة توضح ضوابط وإجراءات التعامل مع الشاهد المريض

يتم سماع شهادته في مكان وجوده

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس إجراءات التعامل مع الشاهد، عندما يكون في حالة مرض معين.

تعذر الشاهد عن الحضور

وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه إذا مرض الشاهد وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغًا لسماع شهادته في مكان وجوده.

آلية سماع الشهادة

وأضافت النيابة العامة أنه يتم سماع شهادته إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

النيابة توضح ضوابط وإجراءات التعامل مع الشاهد المريض - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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