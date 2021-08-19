شاهد.. البيئة تكافح نواقل الأمراض بـ الدرون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - جازان

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تجربة جديدة لمكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مقطع فيديو لتجربة مكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان، عبر طائرات الرش الجوي دون طيار.

مكافحة نواقل الأمراض

يأتي ذلك فيما تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض.

ويتم ذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.

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