تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية، بمشيئة الله، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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