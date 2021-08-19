، تونس تحجر 10 أيام على القادمين إليها من غير الملقحين ،

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الخميس) أن تونس ستفرض حجرًا صحيًا إجباريًا عشرة أيام على جميع الوافدين، عبر المعابر البرية والجوية والبحرية، الذين لم يستكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا بدءًا من يوم 25 من الشهر الحالي؛ وذلك سعيًا للسيطرة على الوباء مع بدء تراجع أعداد الإصابات.
وبيّن رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة، على ضبط قائمة النزل المنخرطة في عملية الحجر الصحي الإجباري لنشرها لاحقًا للعموم، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا لتحديد أدوار كل المتدخلين في مختلف مراحل هذه العملية على غرار نقل المسافرين والتثبت من الوثائق في نقاط العبور وغيرها.
وأفاد "الرابحي" بأن الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لكورونا، سيستثنون من الإجراء شريطة تقديم، عند الوصول إلى تونس، اختبار لفيروس كورونا بنتيجة تحليل سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، وبوثيقة من جهات رسمية تثبت تلقي التلقيح كاملاً.تونس فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 09:42 PM
يطبق القرار بدءًا من 25 أغسطستونس تحجر 10 أيام على القادمين إليها من غير الملقحين
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الخميس) أن تونس ستفرض حجرًا صحيًا إجباريًا عشرة أيام على جميع الوافدين، عبر المعابر البرية والجوية والبحرية، الذين لم يستكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا بدءًا من يوم 25 من الشهر الحالي؛ وذلك سعيًا للسيطرة على الوباء مع بدء تراجع أعداد الإصابات.
وبيّن رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة، على ضبط قائمة النزل المنخرطة في عملية الحجر الصحي الإجباري لنشرها لاحقًا للعموم، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا لتحديد أدوار كل المتدخلين في مختلف مراحل هذه العملية على غرار نقل المسافرين والتثبت من الوثائق في نقاط العبور وغيرها.
وأفاد "الرابحي" بأن الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لكورونا، سيستثنون من الإجراء شريطة تقديم، عند الوصول إلى تونس، اختبار لفيروس كورونا بنتيجة تحليل سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، وبوثيقة من جهات رسمية تثبت تلقي التلقيح كاملاً.
، تونس تحجر 10 أيام على القادمين إليها من غير الملقحين ،
المصدر : الخليج 365
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