محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى الحاجة لتعزيز مناعتهما ضد الفيروس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، أنه وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا. وقال "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24". وتواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في الولايات المتحدة؛ مما دفع السلطات المختصة إلى السماح بإعطاء جرعة ثالثة للملقحين الذين يعانون من ضعف المناعة. الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاح كورونا أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بايدن "بايدن" وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-19 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، أنه وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا. وقال "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24". وتواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في الولايات المتحدة؛ مما دفع السلطات المختصة إلى السماح بإعطاء جرعة ثالثة للملقحين الذين يعانون من ضعف المناعة. 19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 09:22 PM أشار إلى الحاجة لتعزيز مناعتهما ضد الفيروس أشار إلى الحاجة لتعزيز مناعتهما ضد الفيروس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، أنه وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا. وقال "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24". وتواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في الولايات المتحدة؛ مما دفع السلطات المختصة إلى السماح بإعطاء جرعة ثالثة للملقحين الذين يعانون من ضعف المناعة. ، "بايدن" وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر "بايدن" وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.