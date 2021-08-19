رجل الأعمال الشيخ أحمد بن حمد الهوشان في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي اليوم الخميس رجل الأعمال الشيخ أحمد بن حمد الهوشان، عضو مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية.

الصلاة عليه بجامع الراجحي

ومن المقرر أن يُصلى عليه بجامع الراجحي بمدينة الرياض غدًا بعد صلاة الجمعة، وسيكون العزاء في المقبرة.

وُلد الهوشان عام 1352هـ 1932م في المدينة المنورة، وتلقى تعليمه الأولي بها وحصل على شهادة إدارة أعمال من إنجلترا عام 1380هـ – 1960م، وبعد عودته من الدراسة تفرغ لممارسة النشاط التجاري.

ممارسة الراحل للعمل الصحفي

ومارس الراحل العمل الصحفي لفترة من الزمن في جريدة الرياض، حتى أصبح نائبًا للمدير العام ثم رئيسًا للتحرير، وعضوًا في مجلس إدارتها، وهو مالك ورئيس مجموعة الهوشان التجارية.



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