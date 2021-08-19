ضبط 3 مواطنين لسلبهم مواشي تحت تهديد السلاح بـ القصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - القصيم

ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم الخميس، القبض على 3 مواطنين لسلبهم مواشي تحت تهديد السلاح بالقصيم.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، لسلبهم مواشي تحت تهديد السلاح.

وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر