الطبيب الغزواني يدعم الأطفال بـ131 عملية جراحية خلال عام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

تواصل جامعة جازان جهودها في دعم جهود التنمية للإنسان والمكان، وخدمة مجتمعها في العديد من المجالات، وأعلنت الجامعة عبر معرفها على تويتر عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها بالأستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب الدكتور سلمان بن مفرح الغزواني، ومؤسس برنامج جراحة أورام الأطفال بمنطقة جازان، والذي اختارته وزارة الصحة كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد بجازان.

فخر واعتزاز بالإنجازات:

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن جامعة جازان ممثلة بكلية الطب تعبر عن اعتزازها بما يحققه منسوبوها من منجزات في المجال الطبي والرعاية الصحية، كما ثمّن دعم معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

شراكة متميزة مع القطاع الصحي:

وأوضح مكين أن الكلية تفخر بالشراكة المتميزة والفاعلة مع القطاع الصحي بالمنطقة، مضيفًا أن ما يقدمه أساتذة الكلية من دعم للقطاع الصحي يدعو للفخر والاعتزاز بهذه المنجزات التي تشكل إضافة نوعية في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

منجزات الدكتور غزواني:

يذكر أن الدكتور سلمان الغزواني حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة، والزمالة الفرنسية في تخصص جراحة الأطفال وحديثي الولادة، ومتخصص في الجراحة الدقيقة بالمناظير والروبوت، وحقق العديد من المنجزات من أبرزها أجراؤه لأول عملية استئصال ورم “أرومي” لطفلة بمنطقة جازان، وإجراء أكثر من 52 عملية قسطرة وريدية قلبية للأطفال للعلاج الكيماوي وقسطرة بريتونية للغسيل الكلوي بالمنظار، كما أجرى استئصالا لأكثر من 9 أورام صلبة للأطفال بشكل كامل، وأجرى العديد من العمليات المعقدة لعلاج وإصلاح العيوب الخلقية النادرة للأطفال الخدج بمنطقة جازان، وقام بأكثر من 70 عملية مناظير وخزع تشخيصية للأورام.



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