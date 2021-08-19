ضبط 58 مخالفًا لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (58) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في عدد من مناطق المملكة.

ضبط 10 آليات

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية واليمنية والهندية والصومالية والأثيوبية والسودانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شارك الخبر