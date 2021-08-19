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إزالة مباسط عشوائية لبيع الحطب في معيصم مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات أزالت الحملات الميدانية مباسط عشوائية مخالفة لبيع الحطب بحي المعيصم بمشاركة لجنة منع بيع واستخدام الحطب والفحم المحلي وبمساندة الإدارة العامة للنظافة، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وتوجيه ملاك المحال بالاعتماد على الحطب والفحم المستورد.

وتواصل الفرق الميدانية حملاتها على الباعة المتجولين ضمن نطاقها الإشرافي، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وأفراد من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن الحملات الميدانية أسفرت عن مصادرة نحو طن من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما صادرت طنا من الخضراوات والبهارات، وذلك ضمن حملاتها الميدانية للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة في منطقة «حوش بكر» ضمن نطاقها الإشرافي، مؤكدة استمرار الحملات لتعزيز الإجراءات الوقائية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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