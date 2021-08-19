إزالة مباسط عشوائية لبيع الحطب في معيصم مكة

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وتواصل الفرق الميدانية حملاتها على الباعة المتجولين ضمن نطاقها الإشرافي، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وأفراد من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت الأمانة أن الحملات الميدانية أسفرت عن مصادرة نحو طن من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
كما صادرت طنا من الخضراوات والبهارات، وذلك ضمن حملاتها الميدانية للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة في منطقة «حوش بكر» ضمن نطاقها الإشرافي، مؤكدة استمرار الحملات لتعزيز الإجراءات الوقائية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
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