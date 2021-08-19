شكرا لقرائتكم خبر شراكة لتقديم مياه شرب بطريقة حضارية لسكان الجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أمس مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية بوادي فاطمة «سخاء» لعقد شراكة استراتيجية بين الطرفين لتقديم خدمات المياه. وتهدف هذه الشراكة لتقديم خدمة مميزة ومياه صالحة للشرب بطريقة منظمة وحضارية للمستفيدين من سكان محافظة الجموم وما جاورها، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.

كانت هذه تفاصيل خبر شراكة لتقديم مياه شرب بطريقة حضارية لسكان الجموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.