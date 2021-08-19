شكرا لقرائتكم خبر توقيف مهرب بحوزته 380 كجم قات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان 380 كجم من القات مخبأة داخل مركبة مواطن. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بالمنطقة، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته 380 كجم من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرت إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مهرب بحوزته 380 كجم قات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.