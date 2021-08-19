أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة الأميرة صيتة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور محمد الشريف والأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث على تقديم دراسة استشارية متخصصة لمقترح إنشاء مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي والذي يقدم ويصمم البرامج التدريبية في التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، ومنح الدبلومات المهنية والتنفيذية في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الحلول الاستشارية للمشكلات الاجتماعية والمهنية، وتقديم الدراسات والأبحاث الاستشارية في المجال الاجتماعي والمهني.

من جهة أخرى زار وفد من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد العارضي، أمس الأول، محافظة القنفذة للوقوف على أبرز الممكنات والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد العارضي أن الجولة تأتي ضمن برنامج يشمل محافظات المنطقة بتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة، ونائبه، بالوقوف على أبرز المواقع التاريخية والاستثمارية في المحافظات، وتذليل جميع الصعوبات التي تعوق عجلة التنمية فيها، والإسهام في جذب المستثمرين لها، ورفع جودة الحياة بها، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.