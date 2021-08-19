شكرا لقرائتكم خبر حد الحرابة لمواطن قتل رجل أمن أثناء تأدية عمله بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ حكم القتل حدا أمس في مواطن بمحافظة جدة أيد أحد التنظيمات الإرهابية وقتل رجل أمن بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه طعنات قاتلة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن المدعو عبدالعزيز بن سعود المالكي - سعودي الجنسية - أقدم على قتل وكيل رقيب عبدالله بن مشاري السبيعي، وذلك بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه عدة طعنات وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية، وتكفيره لرجال الأمن.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد حكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.