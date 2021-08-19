ضبط شابين سرقا مقتنيات من مساكن عمالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطنين سرقا مركبة واستخدماها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة الكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة الكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية، حيث تم استرداد المركبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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