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أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الخميس)، تمسكه بمساعي تشكيل حكومة جديدة للبنان وفق الأسس المعروفة.
وذكر المكتب الإعلامي لـ"ميقاتي" في بيان نقلته "رويترز"، أنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الإعلام، متمنياً على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه يتعاون مع "ميقاتي"، لكن رئيس الوزراء المكلف يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن مناصب في الحكومة الجديدة بهدف دفعه إلى الاعتذار.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 08:52 PM
أعرب عن تمنيه أن يسهل جميع الأطراف مهمته"ميقاتي" يؤكد تمسكه بمساعي تشكيل الحكومة اللبنانية
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الخميس)، تمسكه بمساعي تشكيل حكومة جديدة للبنان وفق الأسس المعروفة.
وذكر المكتب الإعلامي لـ"ميقاتي" في بيان نقلته "رويترز"، أنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الإعلام، متمنياً على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه يتعاون مع "ميقاتي"، لكن رئيس الوزراء المكلف يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن مناصب في الحكومة الجديدة بهدف دفعه إلى الاعتذار.
، "ميقاتي" يؤكد تمسكه بمساعي تشكيل الحكومة اللبنانية ،
المصدر : الخليج 365
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